Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время "Ночи музеев" экспозицию Музея истории Горьковской железнодорожной системы посетило свыше 1,8 тысячи посетителей.

2025-05-19 15:42
Во время
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время ежегодной общероссийской акции "Ночь в музее", которая прошла 17 мая 2025 года, Музей истории и развития Горьковской железной дороги принял 1850 посетителей.

В Нижнем Новгороде более 1,1 тыс. человек посетили основную экспозицию музея, расположенную в Инженерном центре ГЖД (ул. Гороховецкая,12), а также открытую площадку "Паровозы России" в районе Сортировочный.

Ижевский отделение музея в рамках этой акции приняло около 150 посетителей. Для них была устроена экскурсия, посвященная особенностям развития железнодорожного транспорта в Удмуртской республике.

В Кировском отделении музея экспозиция была посвящена 30-летию железнодорожного музея на станции Киров и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти события посетили более 600 человек. Более 400 жителей Кирова приняли участие в музыкальной игре "Железнодорожная" и мастер-классах по дизайну ретропаровоза и железнодорожного значка. Все желающие также посетили кабину главного экспоната музея - памятника-паровоза Эр 788-74.

Отметим, что с начала 2025 года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили более 4,4 тыс. человек. Для них было организовано более 100 тематических и образовательных экскурсий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru