Во время "Ночи музеев" экспозицию Музея истории Горьковской железнодорожной системы посетило свыше 1,8 тысячи посетителей.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время ежегодной общероссийской акции "Ночь в музее", которая прошла 17 мая 2025 года, Музей истории и развития Горьковской железной дороги принял 1850 посетителей.

В Нижнем Новгороде более 1,1 тыс. человек посетили основную экспозицию музея, расположенную в Инженерном центре ГЖД (ул. Гороховецкая,12), а также открытую площадку "Паровозы России" в районе Сортировочный.

Ижевский отделение музея в рамках этой акции приняло около 150 посетителей. Для них была устроена экскурсия, посвященная особенностям развития железнодорожного транспорта в Удмуртской республике.

В Кировском отделении музея экспозиция была посвящена 30-летию железнодорожного музея на станции Киров и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эти события посетили более 600 человек. Более 400 жителей Кирова приняли участие в музыкальной игре "Железнодорожная" и мастер-классах по дизайну ретропаровоза и железнодорожного значка. Все желающие также посетили кабину главного экспоната музея - памятника-паровоза Эр 788-74.

Отметим, что с начала 2025 года Музей истории и развития Горьковской железной дороги посетили более 4,4 тыс. человек. Для них было организовано более 100 тематических и образовательных экскурсий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.