О движении поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская в Пермском крае

13:28

4 февраля в 08:36 по местному времени на перегоне Чайковская – Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская – Чепца Свердловской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 18 вагонов грузового поезда. Движение поездов на этом участке временно приостановлено. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

На место схода направлены восстановительные поезда станций Пермь – Сортировочная и Верещагино.

Задержаны поезда № 12 Москва – Новый Уренгой, № 1 Владивосток – Москва, № 70 Москва – Чита, № 91 Северобайкальск – Москва. № 7152/6004 Балезино – Верещагино – Пермь-2 и № 6003 Пермь-2 – Верещагино. На участке с прерванным движением перевозка пассажиров пригородных маршрутов будет осуществляться автотранспортом.

Отменяются пригородные поезда № 6005 Пермь-2 – Верещагино, № 6006 Верещагино – Пермь-2 и № 7143 Пермь-2 – Верещагино.

В ЖД работает оперативный штаб по ликвидации последствий схода под руководством первого заместителя генерального директора Сергея Кобзева, на место ЧС выехал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

ЖД приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).