В регионах Забайкалья и Приамурья в настоящее время идут местные этапы Всероссийского праздника «Локобол – РЖД».

2025-05-19 10:45
Отборочные этапы Всероссийского фестиваля "Локобол - РЖД" проходят в главных городах Забайкальского края и Амурской области. Текущие соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году железнодорожной славы в ОАО "РЖД".

В Благовещенске состязания прошли 10-11 мая, в которых приняли участие 10 команд из различных мест Амурской области, общим числом более 100 человек. В Чите молодые футболисты соревнуются на стадионе "Юность" с 19 по 23 мая. Здесь более 20 команд борются за победу, а общее количество участников турнира превышает 200 детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Команды, которые покажут лучший результат на региональном этапе, будут участвовать в межрегиональных соревнованиях по Дальневосточному федеральному округу.

Главная цель спортивного фестиваля - это продвижение здорового образа жизни и физической активности среди молодежи, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

