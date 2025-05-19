Движение по второму пути на участке БАМа между Куном и Хуммой теперь доступно для поездов, сообщает РЖД.

На бамовском участке Кун — Хумма в Хабаровском крае начали движение первые поезда по новооткрытому второму пути.

В процессе строительства было уложено около 13 км железнодорожного пути, 9 стрелочных переводов и более 100 км разнообразных коммуникационных линий. Для выравнивания сложного рельефа были созданы насыпи до 8 метров в высоту и произведены выемки глубиной до 65 метров. Всего было переработано около 1,2 млн м³ земли.

Обновленный участок расположен в северо-западной части хребта Сихотэ-Алинь, где часто наблюдаются сходы больших объемов талых и ливневых вод с гор и возвышенностей. Для предотвращения затопления железнодорожной инфраструктуры был применен ряд специальных гидротехнических решений. Например, на перегоне установлено 11 водопропускных труб, а для сбора стекающих вод предусмотрены нагорная канава и кювет-траншея шириной 6 метров. Кроме того, для минимизации воздействия на окружающую среду и очистки стока с земляного полотна установлена уникальная система фильтров.

После окончания всех работ на прилегающих территориях планируется посадить более 8,5 тыс. саженцев разных лиственных деревьев, а в реку выпустить более 300 мальков кеты, калуги и осетра.

Модернизация участка Кун – Хумма позволит обеспечить двухпутное движение поездов со скоростью до 60 км/ч (ранее по одному пути скорость составляла 40 км/ч). Это увеличит пропускную способность линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино.