В течение первых 4 месяцев этого года с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено примерно 1 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

15:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года, 961 домашнее животное было отправлено с вокзалов ЮВЖД без сопровождения владельцев в рамках предоставляемой услуги.

Наибольшее количество питомцев было отправлено с вокзалов Воронеж-1 (337), Липецк (193) и Белгород (133). Кошки и собаки чаще всего отправлялись в путешествие. Среди наиболее необычных пассажиров были аквариумные рыбки, декоративный кролик, мышь, тритон и шиншилла.

Услуга перевозки домашних животных без сопровождения в багажных купе на железнодорожной сети России доступна с 2018 года. С тех пор на ЮВЖД было перевезено около 18,3 тысячи питомцев.

Отметим, что для путешествия без сопровождения владельцев допускаются домашние животные из разрешенных для перевозки категорий. Документы для перевозки оформляются в специализированных багажных кассах ЮВЖД на указанных станциях. Вместе с животным можно отправить необходимые документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т.д.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.

Более детальную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.