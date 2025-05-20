Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых 4 месяцев этого года с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено примерно 1 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

2025-05-20 15:03
В течение первых 4 месяцев этого года с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено примерно 1 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года, 961 домашнее животное было отправлено с вокзалов ЮВЖД без сопровождения владельцев в рамках предоставляемой услуги.

Наибольшее количество питомцев было отправлено с вокзалов Воронеж-1 (337), Липецк (193) и Белгород (133). Кошки и собаки чаще всего отправлялись в путешествие. Среди наиболее необычных пассажиров были аквариумные рыбки, декоративный кролик, мышь, тритон и шиншилла.

Услуга перевозки домашних животных без сопровождения в багажных купе на железнодорожной сети России доступна с 2018 года. С тех пор на ЮВЖД было перевезено около 18,3 тысячи питомцев.

Отметим, что для путешествия без сопровождения владельцев допускаются домашние животные из разрешенных для перевозки категорий. Документы для перевозки оформляются в специализированных багажных кассах ЮВЖД на указанных станциях. Вместе с животным можно отправить необходимые документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т.д.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.

Более детальную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru