С 2025 года число гостей бизнес-лобби на железнодорожной станции Уфа увеличилось более чем в два раза.

2025-05-20 11:39
С января по апрель 2025 года бизнес-зал на железнодорожной станции Уфа принял 1824 пассажира, что на 111% больше, чем в тот же период 2024 года. В апреле 2025 года в бизнес-зале было обслужено 597 человек.

Пассажиры дальнего следования, путешествующие в вагонах повышенного уровня комфорта в купе класса «Люкс» (классы обслуживания 1А, 1И, 1М) и типа СВ (классы обслуживания 1Э, 1Б, 1Т, 1Ф, 1Х), могут воспользоваться услугами бизнес-зала. Держатели карт лояльности и дети до 5 лет также могут пользоваться услугами бизнес-зала без дополнительной оплаты.

Для удобства посетителей в бизнес-зале есть зона отдыха с мягкими диванами и креслами, комфортная душевая комната, переговорная для совещаний и деловых встреч с доступом в интернет. Для маленьких путешественников предусмотрен детский уголок с мебелью, игрушками и настольными играми.

Отдельная обеденная зона с холодными закусками, горячими блюдами, десертами и напитками в формате «шведский стол» также предоставляется посетителям бизнес-зала. Посещение этой зоны включено в список услуг, предлагаемых гостям бизнес-зала. Услуга «бизнес-ланч» доступна всем пассажирам железнодорожного вокзала Уфа за дополнительную плату и пользуется большой популярностью.

Бизнес-зал находится на первом этаже железнодорожного вокзала рядом с кассами дальнего следования. Он работает круглосуточно, без выходных, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

