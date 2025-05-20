Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В рамках кампании "Дай путь поездам!" в Ульяновске организовали образовательную экскурсию для учащихся.

2025-05-20 11:17
В рамках кампании
Работники Куйбышевской железнодорожной магистрали организовали трехчасовую экскурсию для второклассников лицея № 101 из Ульяновска. Во время экскурсии ученики посетили железнодорожный вокзал Ульяновск-Центральный и локомотивное депо. Это мероприятие было проведено в рамках профилактического месяца "Уступи дорогу поездам!".

Первая часть экскурсии включала посещение музея истории Куйбышевской железной дороги и знакомство с работой вокзала. В игровой форме детям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных объектах, провели викторину на тему железной дороги, а также рассказали о строительстве магистрали и показали макеты и уникальные исторические экспонаты.

После этого маленьким лицеистам устроили экскурсию по территории депо Ульяновск, где показали работу тренажерного комплекса, имитирующего кабину локомотива. Дети с удовольствием представили себя в роли машиниста и изучали устройство управления локомотивом.

Стоит отметить, что такие мероприятия проводятся не только для закрепления знаний о безопасности и профилактики травматизма, но и для популяризации профессии железнодорожника. Посещение инфраструктурных объектов под руководством опытных работников Куйбышевской железной дороги может вызвать интерес к этой отрасли и помочь определиться с будущей профессией, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

