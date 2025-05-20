С января по апрель 2025 года более 1,8 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на железнодорожном вокзале в Самаре.

11:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца 2025 года до апреля, более 1,8 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на железнодорожном вокзале в Самаре. Это в 6,2 раза больше, по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В апреле помощь на вокзале была оказана 517 пассажирам с ограниченными возможностями, что на 230 больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

На вокзале для людей с ограниченными возможностями предусмотрено полное сопровождение по всем зонам вокзального комплекса. Включая территорию перед вокзалом, само здание вокзала, санузлы, кассы и залы ожидания, камеры хранения, медицинский пункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы. Персонал также поможет пассажирам с особыми потребностями при посадке и высадке из вагонов.

На вокзале пассажиры с ограниченными возможностями могут использовать кнопки вызова персонала, индукционные системы, подъемники, лифты, переносные устройства, инвалидные коляски, носилки и другие средства помощи.

Чтобы воспользоваться услугой сопровождения или забронировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо подать заявку заранее. Ее можно оформить через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, доб. 1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных. Заявку следует подать не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.