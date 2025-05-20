Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года более 1,8 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на железнодорожном вокзале в Самаре.

2025-05-20 11:10
С января по апрель 2025 года более 1,8 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на железнодорожном вокзале в Самаре.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого месяца 2025 года до апреля, более 1,8 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения на железнодорожном вокзале в Самаре. Это в 6,2 раза больше, по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В апреле помощь на вокзале была оказана 517 пассажирам с ограниченными возможностями, что на 230 больше, чем в аналогичный период предыдущего года.

На вокзале для людей с ограниченными возможностями предусмотрено полное сопровождение по всем зонам вокзального комплекса. Включая территорию перед вокзалом, само здание вокзала, санузлы, кассы и залы ожидания, камеры хранения, медицинский пункт, бизнес-зал, а также выходы на платформы. Персонал также поможет пассажирам с особыми потребностями при посадке и высадке из вагонов.

На вокзале пассажиры с ограниченными возможностями могут использовать кнопки вызова персонала, индукционные системы, подъемники, лифты, переносные устройства, инвалидные коляски, носилки и другие средства помощи.

Чтобы воспользоваться услугой сопровождения или забронировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо подать заявку заранее. Ее можно оформить через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00, доб. 1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных. Заявку следует подать не менее чем за 24 часа до предстоящей поездки или прибытия на станцию назначения, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru