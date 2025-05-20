Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Двухярусный вагон Кострома - Санкт-Петербург будет ежедневно функционировать во время сезона общественных каникул.

2025-05-20 11:04
Двухярусный вагон Кострома - Санкт-Петербург будет ежедневно функционировать во время сезона общественных каникул.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 25 мая по 31 августа 2025 года ежедневно будет осуществлять рейсы двухэтажный скоростной поезд № 43/44 на маршруте Кострома – Санкт-Петербург. Из Костромы поезд будет отправляться с 26 мая по 1 сентября.

Согласно текущему расписанию, отправление из Санкт-Петербурга запланировано на 22:10, прибытие в Кострому – на 10:04. Обратный рейс начинается в 12:25, прибытие в Петербург – в 23:04.

Уведомляем пассажиров о возможности изменения расписания в связи с плановыми летними ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.

Напоминаем, что данный поезд начал свою работу в декабре 2021 года. За это время он перевез 546,9 тыс. пассажиров. В период с января по апрель текущего года число пассажиров составило 44,5 тыс., что на 28,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рейсы осуществляются ежедневно в летний период, а также в преддверии Нового года и во время новогодних каникул. В остальное время поезд ходит три раза в неделю. По пути предусмотрены остановки на станциях Нерехта, Ярославль-Главный, Рыбинск-Пассажирский, Волга, Сонково, Бежецк, Удомля и Бологое-Московское.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru