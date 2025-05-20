Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В летнее время 2025 года с Северной железнодорожной линии в сторону курортов на берегу Черного моря будет отправляться 13 дальнобойных поездов.

2025-05-20 10:58
В летнее время 2025 года с Северной железнодорожной линии в сторону курортов на берегу Черного моря будет отправляться 13 дальнобойных поездов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение летнего сезона 2025 года с Северной железнодорожной магистрали до курортов Черноморского побережья будет осуществляться движение 13 дальнобойных поездов.

Поезда в Адлер будут отправляться из Архангельска, Вологды, Воркуты, Костромы, Печоры и Череповца, в Анапу - из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца, в Новороссийск - из Архангельска и Воркуты.

Поезда из Архангельска, Сосногорска, Печоры, Череповца следуют с остановками в Вологде и Ярославле. Из Иванова до Черного моря можно доехать на поезде из Костромы, из Сыктывкара – на поездах из Сосногорска и Печоры.

Для обеспечения прямых перевозок на курорты в состав поездов № 255/256 Сосногорск – Анапа, № 257/258 Печора – Адлер будут добавляться вагоны из Сыктывкара, в поезда № 309/310 Воркута – Адлер, № 511/512 Воркута – Новороссийск – вагоны из Усинска.

При увеличении спроса составы могут быть дополнены дополнительными вагонами.

Подробности о поездах можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (работает круглосуточно, звонок бесплатный для всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru