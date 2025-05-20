В летнее время 2025 года с Северной железнодорожной линии в сторону курортов на берегу Черного моря будет отправляться 13 дальнобойных поездов.

Поезда в Адлер будут отправляться из Архангельска, Вологды, Воркуты, Костромы, Печоры и Череповца, в Анапу - из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца, в Новороссийск - из Архангельска и Воркуты.

Поезда из Архангельска, Сосногорска, Печоры, Череповца следуют с остановками в Вологде и Ярославле. Из Иванова до Черного моря можно доехать на поезде из Костромы, из Сыктывкара – на поездах из Сосногорска и Печоры.

Для обеспечения прямых перевозок на курорты в состав поездов № 255/256 Сосногорск – Анапа, № 257/258 Печора – Адлер будут добавляться вагоны из Сыктывкара, в поезда № 309/310 Воркута – Адлер, № 511/512 Воркута – Новороссийск – вагоны из Усинска.

При увеличении спроса составы могут быть дополнены дополнительными вагонами.

Подробности о поездах можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (работает круглосуточно, звонок бесплатный для всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.