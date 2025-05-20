Московская железнодорожная компания представляет новый сервис для клиентов - размещение грузов с применением 3D-технологий моделирования.

10:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые Московская железная дорога предложила своим клиентам интегрированное решение для размещения и закрепления грузов сложной формы, используя полноценную 3D-модель.

3D-моделирование рекомендуется использовать при транспортировке грузов сложной геометрии: разнообразного оборудования, металлических конструкций, пролетных элементов мостов. Трехмерная модель позволяет наглядно представить механику взаимодействия груза, транспортной упаковки, подвижного состава и крепежных средств.

Одним из первых проектов нового сервиса стало доставка установки для рециклинга бетона из Москвы на Сахалин - это комплекс оборудования для переработки бетонных отходов. В ходе создания цифровой модели специалисты МЖД смогли найти наилучший способ размещения грузов сложной формы в 40-футовом контейнере. Проект был разработан в полном соответствии с правилами размещения и закрепления грузов в контейнерах большого объема.

Применение современных методов проектирования помогает улучшить безопасность и надежность перевозки груза, расширить ассортимент перевозимых грузов, а также значительно сократить время погрузки. Работники Московской железной дороги ожидают, что данная услуга будет широко востребована. Сегодня ей уже могут воспользоваться грузоотправители на станциях магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.