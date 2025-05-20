С января по апрель 2025 года, при помощи двухэтажных вагонов на Горьковском железнодорожном направлении, было транспортировано примерно 564 тыс. путешественников.

С января по апрель 2025 года около 564 тыс. пассажиров были перевезены двухэтажными поездами, которые следуют по Горьковской железной дороге. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За четыре месяца почти 192 тыс. пассажиров воспользовались двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии, а между Москвой и столицей Удмуртии - более 129 тыс. людей.

На рейсах между Москвой и столицей Татарстана было перевезено 125,5 тыс. пассажиров, а между Москвой и столицей Марий Эл - более 117 тыс.

Вагоны этих поездов оборудованы современными системами поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. Для этого предусмотрен вагон с купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.