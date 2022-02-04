Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги осуществляется по одному пути в обоих направлениях

2022-02-04 23:32
Движение поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги осуществляется по одному пути в обоих направлениях
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5 февраля в 00:48 по местному времени восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. СвЖД предпринимает все необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне.

В результате происшествия были задержаны поезда дальнего следования № 12 Москва – Новый Уренгой, № 1 Владивосток – Москва, № 70 Москва – Чита, № 91 Северобайкальск – Москва, № 11 Новый Уренгой – Москва, № 67 Абакан – Москва, № 61 Владивосток – Москва, № 62 Москва – Владивосток, № 146 Санкт-Петербург – Челябинск, № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, № 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, № 68 Москва – Абакан. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой. Пассажиры, ожидающие прибытия данных поездов на вокзалах, размещены в залах ожидания и также обеспечены питанием и водой.

Пригородные поезда на направлении Пермь-2 – Верещагино №№ 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 7143, 7146 были отменены. Пригородные поезда № 6004 Верещагино – Пермь-2 и № 6003 Пермь-2 – Верещагино были ограничены в маршруте следования, перевозка пассажиров на участке с прерванным движением осуществлялась автотранспортом. Для доставки пассажиров по маршруту Пермь-2 – Верещагино вне графика отправлен пригородный поезд № 7145.

Напомним: 4 февраля в 08:36 по местному времени на перегоне Чайковская – Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская – Чепца произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте работают восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Верещагино. В ЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий схода под руководством первого заместителя генерального директора Сергея Кобзева.

ЖД приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru