Движение поездов на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги осуществляется по одному пути в обоих направлениях

23:32

5 февраля в 00:48 по местному времени восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Чайковская – Григорьевская Свердловской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда. Поезда на этом участке курсируют по временному графику в реверсивном режиме, позволяющем пропускать составы в обе стороны. СвЖД предпринимает все необходимые меры для скорейшего завершения восстановительных работ и полного возобновления движения поездов на перегоне.

В результате происшествия были задержаны поезда дальнего следования № 12 Москва – Новый Уренгой, № 1 Владивосток – Москва, № 70 Москва – Чита, № 91 Северобайкальск – Москва, № 11 Новый Уренгой – Москва, № 67 Абакан – Москва, № 61 Владивосток – Москва, № 62 Москва – Владивосток, № 146 Санкт-Петербург – Челябинск, № 14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, № 72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, № 68 Москва – Абакан. Пассажиров поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечили дополнительным питанием и питьевой водой. Пассажиры, ожидающие прибытия данных поездов на вокзалах, размещены в залах ожидания и также обеспечены питанием и водой.

Пригородные поезда на направлении Пермь-2 – Верещагино №№ 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 7143, 7146 были отменены. Пригородные поезда № 6004 Верещагино – Пермь-2 и № 6003 Пермь-2 – Верещагино были ограничены в маршруте следования, перевозка пассажиров на участке с прерванным движением осуществлялась автотранспортом. Для доставки пассажиров по маршруту Пермь-2 – Верещагино вне графика отправлен пригородный поезд № 7145.

Напомним: 4 февраля в 08:36 по местному времени на перегоне Чайковская – Григорьевская двухпутного электрифицированного участка Чайковская – Чепца произошел сход 18 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. На месте работают восстановительные поезда станций Пермь-Сортировочная и Верещагино. В ЖД создан оперативный штаб по ликвидации последствий схода под руководством первого заместителя генерального директора Сергея Кобзева.

ЖД приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).