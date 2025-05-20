Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в период с января по апрель текущего года увеличилась на 2,6%

08:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года на Московской железной дороге было перевезено около 490 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 2,6% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 263 тыс. ДФЭ, что на 11,1% меньше, чем в январе – апреле предыдущего года. В них было перевезено более 3 млн тонн различных грузов, включая: