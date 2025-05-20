Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в период с января по апрель текущего года увеличилась на 2,6%

2025-05-20 08:21
С января по апрель 2025 года на Московской железной дороге было перевезено около 490 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения (экспорт, импорт и внутренние перевозки). Это на 2,6% больше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 263 тыс. ДФЭ, что на 11,1% меньше, чем в январе – апреле предыдущего года. В них было перевезено более 3 млн тонн различных грузов, включая:

  • химические и минеральные удобрения – 39,4 тыс. ДФЭ (-16,9% по сравнению с январем – мартом 2024 года);
  • строительные материалы – 30,7 тыс. ДФЭ (-45,3%);
  • лесоматериалы – 24,4 тыс. ДФЭ (+2,5%);
  • химические продукты и сода – 23,3 тыс. ДФЭ (-5,9%);
  • металлические изделия – 13,5 тыс. ДФЭ (-20,5%);
  • потребительские товары – 9,7 тыс. ДФЭ (-7,5%);
  • бумага – 8,8 тыс. ДФЭ (+19,1%);
  • мясо и масло – 5,7 тыс. ДФЭ (+3,3%);
  • прочие продукты питания – 60,3 тыс. ДФЭ (+23,4%);
  • машины, оборудование, двигатели – 5,7 тыс. ДФЭ (-24,9%);
  • жмыхи – 5,5 тыс. ДФЭ (+81,9%);
  • автомобили и запчасти – 3,5 ДФЭ (-43,8%);
  • нефть и нефтепродукты – 3,1 тыс. ДФЭ (-44,5%);
  • соль – 2,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,6 раза);
  • продукты перемола – 2,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 2,1 тыс. ДФЭ (-24,7%);
  • черные металлы – 1,9 тыс. ДФЭ (+3,8%);
  • сахар – 1,7 тыс. ДФЭ (+46%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
