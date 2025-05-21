Сотрудники железной дороги организовали обучающие семинары по вопросам безопасности для студентов из Нижнего Новгорода.

16:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали провели для студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета серию бесед о безопасности на железной дороге. Эти мероприятия, в которых приняли участие около 100 студентов, были организованы в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!», проходящего на территории ОАО «РЖД».

В ходе встречи с железнодорожниками студенты получили ответы на свои вопросы, узнали о специфике работы на железной дороге и ее задачах. Также им были напомнены правила безопасности на железнодорожных объектах, приведены примеры случаев травмирования людей подвижным составом, показаны тематические видео и мультфильмы, а также разданы брошюры с правилами безопасности.

Студенты выразили благодарность сотрудникам Горьковской железной дороги за проведенную встречу. Они также отметили важность такой профилактической работы не только среди студентов, но и среди всего населения, особенно молодежи. Такой формат мероприятий позволяет ответить на все вопросы и обеспечить более эффективное взаимодействие с аудиторией в целях соблюдения правил безопасности на железной дороге.

Стоит отметить, что основными причинами происшествий на железной дороге являются переход через пути перед приближающимся поездом и травмирование электрическим током.

Так, с начала 2025 года в Нижегородской области произошло 10 несчастных случаев, 9 из которых закончились смертельно. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. В Владимирской области в этом году зарегистрировано 6 случаев травмирования людей подвижным составом (5 из них со смертельным исходом), что соответствует показателям за аналогичный период 2024 года.

Хотим напомнить: железнодорожная территория – это место с увеличенным риском. Здесь каждому необходимо строго придерживаться правил: пересекать пути только в специально предназначенных и обустроенных для этого местах, не ходить по рельсам, помнить, что платформа – не игровая зона, и оставаться бдительными, отметила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.