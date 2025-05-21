В регионе Нижний Новгород прошло открытие экспозиции, посвященной железнодорожному транспорту, под названием «Сталкинг. Воспоминания о месте».

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Борском краеведческом музее (город Бор, Нижегородская область) открылась первая в регионе экспозиция «Сталкинг. Память места», посвященная истории узкоколейных железных дорог из различных регионов России.

Выставку организовал краевед, исследователь и путешественник Дмитрий Учаев. Экспонаты, собранные им, отражают историю узкоколейных железных дорог разных городов России, включая Петрозаводск, Калининград, Москву и другие. Также представлены экспонаты, связанные с Борским районом.

Как рассказал Учаев, вдохновение на создание выставки пришло после поездки на дрезине по узкоколейной железной дороге в поселке Пижма Тоншаевского района Нижегородской области в 2022 году. С тех пор он начал собирать информацию о истории узкоколейных железных дорог, используя документы, фотографии и картины из разных уголков страны.

«Узкоколейные железные дороги – это не только транспортные пути через леса и болота. Это также люди, которые их строили и жили вдоль этих путей. Сегодня, когда рельсы уже демонтированы, выставка «Сталкинг. Память места» становится своеобразным мемориалом в память об этом уникальном объекте, который играл значительную роль в развитии Борского района», – подчеркнул Учаев.

В организации выставки принимали участие друзья и единомышленники Учаева, а также пользователи интернета, которые узнали о планах создания экспозиции.

Среди множества уникальных предметов на выставке можно увидеть настоящие артефакты: рельсы различных типов, старинные костыли, фонари, таблички с вагонов, старые карты, инструменты путейцев, литературу и многое другое.

В числе экспозиций присутствует жезловая система управления движением поездов - уникальный метод контроля движения на одноколейных участках железнодорожных путей, который предотвращает одновременное пребывание нескольких поездов на одном участке. Сегодня таких систем существует лишь несколько, как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ГЖД.