Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На столичной автотрассе устроена транспортировка товаров для изготовления цемента по непосредственному пути

2025-05-21 13:55
На столичной автотрассе устроена транспортировка товаров для изготовления цемента по непосредственному пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Московской железной дороге установлена система доставки товаров для производства цемента по прямой линии.

Со станции Суходол в Тульской области до Рудничной в Ленинградской области на МЖД устроена перевозка продукции - клинкера, который требуется для изготовления цемента, по прямой линии в составе поезда из 64 полувагонов. Раньше груз с этой станции отправлялся поштучно или группой из нескольких вагонов в составе смешанных грузовых поездов.

Чтобы избежать пустого хода, были использованы вагоны после разгрузки. Прямой маршрут позволил ускорить перевозку груза, снизить транспортные и эксплуатационные затраты.

Для удовлетворения потребностей клиентов железнодорожного транспорта, главная линия продолжает разрабатывать и внедрять новые транспортные продукты, обеспечивающие непрерывную перевозку грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru