На столичной автотрассе устроена транспортировка товаров для изготовления цемента по непосредственному пути

13:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Московской железной дороге установлена система доставки товаров для производства цемента по прямой линии.

Со станции Суходол в Тульской области до Рудничной в Ленинградской области на МЖД устроена перевозка продукции - клинкера, который требуется для изготовления цемента, по прямой линии в составе поезда из 64 полувагонов. Раньше груз с этой станции отправлялся поштучно или группой из нескольких вагонов в составе смешанных грузовых поездов.

Чтобы избежать пустого хода, были использованы вагоны после разгрузки. Прямой маршрут позволил ускорить перевозку груза, снизить транспортные и эксплуатационные затраты.

Для удовлетворения потребностей клиентов железнодорожного транспорта, главная линия продолжает разрабатывать и внедрять новые транспортные продукты, обеспечивающие непрерывную перевозку грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.