В мае, более 160 тысяч человек посетили военно-исторический ретропоезд "Эшелон Победы" Свердловской железной дороги.

11:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ретропоезд, посвященный военной истории и названный «Эшелон Победы» СвЖД, успешно завершил свое путешествие в мае, посвященное 80-летию Победы. В этом году поезд остановился на 19 станциях в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Путешествие началось 1 мая в Перми и завершилось 20 мая в северном городе Ноябрьске. За это время более 160 тыс. человек имели возможность ознакомиться с экспозициями эшелона.

Самым посещаемым местом стал Сургут: в субботу, 17 мая, «Эшелон Победы» посетили более 48 тыс. жителей и гостей города.

В День Победы, 9 мая, ретропоезд остановился в Югорске (станция Геологическая) и Советском (станция Верхнекондинская). В Советском около 15 тыс. человек, что составляет почти половину населения города, пришли поприветствовать эшелон и посмотреть экспозиции. В Екатеринбурге, Верхней Пышме, Серове, Тюмени и Нижневартовске «Эшелон Победы» посетили от 9 до 11 тыс. человек, в Перми – более 7 тыс. человек.

Основная цель проекта «Эшелон Победы» - это рассказать о роли железнодорожного транспорта во время Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников, а также сохранить память о подвиге советского народа. Для этого использован уникальный подвижной состав, который использовался во время войны и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-склад.

К 80-летию Победы железнодорожники подготовили и включили в состав эшелона дополнительные вагоны: бронеплатформу легендарного бронепоезда «Свердловский железнодорожник», которую воссоздали по чертежам и фотографиям, отреставрированные медицинский вагон, в котором перевозили тяжелораненых бойцов, и двухосный крытый грузовой вагон, где разместилась экспозиция «Вагона памяти» с фотографиями фронтовиков.

Ретропоезд под управлением редких паровозов ЛВ "Лебедянка" и П36 "Генерал" двигался по путям. Их громкие сигналы сигнализировали о прибытии поезда на станции. Во время остановок, посетители имели возможность осмотреть исторические вагоны, прослушать истории от гидов и сделать фотографии на память. Артисты, выступающие на платформе, помогали воссоздать атмосферу мая 1945 года и почувствовать радость тех, кто встречал поезда с возвращающимися победителями войны, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.