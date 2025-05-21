Онлайн-конкурс по безопасности на железнодорожных путях был проведен между учащимися из Иркутской области и Бурятии.

11:16

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Интерактивная межрегиональная онлайн-игра «Полигон безопасности», посвященная правилам поведения в зоне движения поездов, прошла на Восточно-Сибирской железной дороге. Школьники из Иркутска, Тайшета, Улан-Удэ и Северобайкальска приняли участие в этом мероприятии.

Четыре команды общались по видеосвязи, обсуждая вопросы безопасности на железной дороге, проверяли свои знания и демонстрировали домашние задания - видеоролики, танцевальные флешмобы и плакаты на тему предотвращения несчастных случаев в зоне движения поездов. Участники также имели возможность пообщаться с представителями министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, сотрудниками транспортной полиции, воспитанниками Восточно-Сибирской детской железной дороги и работниками железной дороги - инструктором-машинистом и электромехаником.

Все участники игры хорошо подготовились и продемонстрировали высокий уровень знаний. По результатам соревнования первое место заняли школьники из Тайшета и Улан-Удэ, второе место досталось ученикам из Северобайкальска, а третье - ученикам специальной (коррекционной) школы № 6 Иркутска. Все участники получили благодарственные письма и тематические подарки, которые будут напоминать им о правилах безопасности на железной дороге.

Стоит отметить, что данное мероприятие было организовано в рамках детского месячника «Уступи дорогу поездам», который традиционно проводит ОАО «РЖД» перед началом летних каникул. В это время железнодорожники активизируют информационно-просветительскую деятельность. Профилактические мероприятия проводятся в школах и детских садах, особое внимание уделяется учреждениям, расположенным недалеко от железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.