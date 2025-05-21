Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель текущего года количество перевезенных пассажиров из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилось на 4,7%

2025-05-21 10:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года количество пассажиров, отправляющихся в Санкт-Петербург на поездах дальнего следования ГЖД, продолжает расти.

За четыре месяца 37,6 тыс. человек воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в направлении культурной столицы России. Это на 4,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом курсируют 6 прямых и транзитных поездов.

Из Казани в этом направлении за указанный период отправилось 20,5 тыс. пассажиров (+32,2%). Между столицей Татарстана и Санкт-Петербургом ходит 1 поезд.

Из Кирова в Санкт-Петербург было перевезено 16,7 тыс. пассажиров (+5,3%). Семь прямых и транзитных поездов связывают город на Вятке и культурную столицу.

Из Ижевска в Санкт-Петербург отправилось 6,8 тыс. пассажиров (+4,4%). Между столицей Удмуртии и Санкт-Петербургом курсирует 1 поезд.

Популярные среди пассажиров фирменные поезды № 59/60 «Волга» и № 133/134 «Поволжье», следующие в Санкт-Петербург из Нижнего Новгорода и Казани соответственно, обновили свой вагонный парк. Новые вагоны оснащены системами климат-контроля, душами, пурифаерами, контейнерами для раздельного сбора мусора и экологически безопасными санузлами. Каждое место оборудовано розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, светильниками и табличками со шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

