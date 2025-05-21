С 1 июня 2025 года поезда на маршруте Калининград – Чернышевское начнут ежедневные рейсы.

10:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого июня 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов на маршруте Калининград – Чернышевское. Поезд, который отправляется в будние дни из Калининграда в 18:23, будет курсировать ежедневно.

Также в выходные и праздники будет работать рельсовый автобус, который отправляется с Чернышевского в 07:15 и приезжает на Южный вокзал в 09:42. Предусмотрены все остановки по пути.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.