С 2025 года около 1,6 тыс. учащихся ознакомились с деятельностью компаний Горьковской железнодорожной линии.

Сотрудники железной дороги продолжают ознакамливать учащихся с особенностями профессий в этой сфере, проводя для них экскурсии по предприятиям ГЖД. С начала 2025 года было организовано 56 таких мероприятий, в которых приняли участие 1562 школьника из 29 образовательных учреждений Нижнего Новгорода, его округа, Казани и Ижевска.

Школьники, желающие посетить экскурсии, имеют возможность самостоятельно выбрать и составить свой маршрут. По данным прошлого года, наибольшей популярностью среди учащихся пользовались посещения эксплуатационного локомотивного депо Горький-Сортировочный и Горьковского центра профессиональных квалификаций.

Такой формат позволяет детям узнать множество интересных фактов о Горьковской железной дороге, ее особенностях и этапах развития, а также о вкладе работников Горьковской и Казанской железных дорог в Победу в Великой Отечественной войне и лучше освоить правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Основной целью промышленного туризма является улучшение имиджа компании, а также профилактика детского и подросткового травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Отметим, что во время экскурсии в эксплуатационное локомотивное депо Горький-Сортировочный ребята могут попробовать себя в роли машиниста поезда или его помощника, ознакомиться с принципами управления электровозом и особенностями его обслуживания.

В Горьковском центре профессиональных квалификаций на специальном тренажере, который используют специалисты локомотивных бригад для отработки навыков управления поездом, учащиеся в роли машиниста совершают виртуальную поездку по наиболее популярным маршрутам Горьковской железной дороги. Под руководством опытного инструктора они управляют локомотивом в условиях, максимально приближенных к реальным, учатся выходить из нештатных и экстремальных ситуаций, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.