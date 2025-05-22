Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 2025 года около 1,6 тыс. учащихся ознакомились с деятельностью компаний Горьковской железнодорожной линии.

2025-05-22 10:31
С 2025 года около 1,6 тыс. учащихся ознакомились с деятельностью компаний Горьковской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги продолжают ознакамливать учащихся с особенностями профессий в этой сфере, проводя для них экскурсии по предприятиям ГЖД. С начала 2025 года было организовано 56 таких мероприятий, в которых приняли участие 1562 школьника из 29 образовательных учреждений Нижнего Новгорода, его округа, Казани и Ижевска.

Школьники, желающие посетить экскурсии, имеют возможность самостоятельно выбрать и составить свой маршрут. По данным прошлого года, наибольшей популярностью среди учащихся пользовались посещения эксплуатационного локомотивного депо Горький-Сортировочный и Горьковского центра профессиональных квалификаций.

Такой формат позволяет детям узнать множество интересных фактов о Горьковской железной дороге, ее особенностях и этапах развития, а также о вкладе работников Горьковской и Казанской железных дорог в Победу в Великой Отечественной войне и лучше освоить правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Основной целью промышленного туризма является улучшение имиджа компании, а также профилактика детского и подросткового травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Отметим, что во время экскурсии в эксплуатационное локомотивное депо Горький-Сортировочный ребята могут попробовать себя в роли машиниста поезда или его помощника, ознакомиться с принципами управления электровозом и особенностями его обслуживания.

В Горьковском центре профессиональных квалификаций на специальном тренажере, который используют специалисты локомотивных бригад для отработки навыков управления поездом, учащиеся в роли машиниста совершают виртуальную поездку по наиболее популярным маршрутам Горьковской железной дороги. Под руководством опытного инструктора они управляют локомотивом в условиях, максимально приближенных к реальным, учатся выходить из нештатных и экстремальных ситуаций, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru