С 1 июня 2025 года на Калининградской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы поездов "Ласточка".

10:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого дня лета 2025 года на маршрутах Зеленоградск и Светлогорск Калининградской железнодорожной линии будут работать дополнительные электрички «Ласточка».

На маршруте Калининград – Зеленоградск:

каждый день дополнительные «Ласточки» будут отправляться из Южного вокзала в Зеленоградск в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39. В обратном направлении они будут следовать в 10:30, 11:47, 17:50, 21:55 и 22:45.

В рабочие дни запланированы поезда, которые будут отправляться с Северного вокзала в 09:46, с Южного вокзала – в 11:12, 13:13, 14:17 и 15:14, из Зеленоградска – в 12:12, 12:29, 14:13, 16:14, 16:33 и 17:18.

В выходные дни дополнительный поезд будет отправляться с Южного вокзала в 14:16 и три «Ласточки» из Зеленоградска – в 12:31, 16:35 и 17:20.

Также в выходные и праздничные дни запланированы поезда, которые будут отправляться с Северного вокзала до остановки Зеленоградск-2 (г. Зеленоградск, ул. Приморская) в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. В обратном направлении из Зеленоградска-2 до Северного вокзала «Ласточки» будут следовать в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. По пути предусмотрена остановка на станции Кутузово-Новое;

На маршруте Зеленоградск – Светлогорск:

в рабочие дни будут курсировать поезда от остановки Зеленоградск-2 до станции Светлогорск-2 в 14:37, до Пионерского Курорта – в 16:49. В обратном направлении из Светлогорска-1 поезда будут отправляться в 13:31, из Пионерского Курорта – в 16:14.

Также в выходные дни отменяется остановка на о. п. Сосновка поездам № 6847 (отправление из Калининграда в 12:16) и № 6840 (отправление из Зеленоградска в 17:20), а в рабочие дни – на о. п. Зеленоградск-2 поезду № 6944 (отправление от станции Светлогорск-1 в 14:07);

На маршруте Калининград – Светлогорск через Переславское:

Дополнительные поезда будут ежедневно отправляться со станции Светлогорск-2 в 11:14 и 22:40.

В рабочие дни запланирован поезд, который отправляется с Северного вокзала до станции Светлогорск-1 в 12:37, а в выходные дни - с Южного вокзала до станции Светлогорск-2 в 21:06.

В летний период будет работать 115 электропоездов.

Самую свежую информацию о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.