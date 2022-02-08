Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится в феврале в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Лобня

Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится в феврале в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Лобня

10:17

В феврале изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения и переводу на цифровое управление движением на станции Лобня в рамках развития Московских центральных диаметров.

Для прокладки 8 км контактной подвески железнодорожники ведут установку 120 опор контактной сети, 80 из которых были установлены в прошлом году. В феврале планируется установить еще 10 опор. Кроме того, на станции продолжаются работы по переводу устройств, регулирующих движение поездов в автоматическом режиме, на новую современную микропроцессорную систему управления. Она позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом.

На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили. Аналогичные работы сейчас проводят на станции Москва-Смоленская.

Технологические «окна» на станции Лобня назначены преимущественно в ночное время – с 01:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

Обращаем внимание пассажиров, что с 9 по 28 февраля (кроме субботы) внесены корректировки в движение некоторых электричек.

Так, следующие пригородные поезда будут курсировать по укороченному маршруту:

№ 6159 Большая Волга – Одинцово (в 21:05) и № 6172 Одинцово – Лобня (в 00:50) выведены из расписания на участке Москва-Бутырская – Одинцово;

№ 6164 Одинцово – Лобня (в 00:22) – на участке Москва-Смоленская – Лобня;

№ 6435 Дмитров – Лобня (в 23:44) и № 6302 Лобня – Талдом (в 05:06) – на участке Москва-Бутырская – Лобня;

№ 6105 Дмитров – Голицыно (в 06:07) – на участке Дмитров – Москва-Смоленская;

№ 6744 Москва-Бутырская – Лобня (в 01:20) – на участке Бескудниково – Лобня.

Также выведены из графика 4 поезда: № 7233 Лобня – Одинцово (в 23:59), № 7236 Одинцово – Лобня (в 01:02), № 6646 Москва – Лобня (в 00:55) и № 6742 Лобня – Дмитров (в 04:53). У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.