Расписание некоторых электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится в феврале в связи с работами по модернизации инфраструктуры на станции Лобня

В феврале изменится расписание некоторых электричек Савеловского направления МЖД в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения и переводу на цифровое управление движением на станции Лобня в рамках развития Московских центральных диаметров.
Для прокладки 8 км контактной подвески железнодорожники ведут установку 120 опор контактной сети, 80 из которых были установлены в прошлом году. В феврале планируется установить еще 10 опор. Кроме того, на станции продолжаются работы по переводу устройств, регулирующих движение поездов в автоматическом режиме, на новую современную микропроцессорную систему управления. Она позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом.
На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили. Аналогичные работы сейчас проводят на станции Москва-Смоленская.
Технологические «окна» на станции Лобня назначены преимущественно в ночное время – с 01:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.
Обращаем внимание пассажиров, что с 9 по 28 февраля (кроме субботы) внесены корректировки в движение некоторых электричек.
Так, следующие пригородные поезда будут курсировать по укороченному маршруту:
Также выведены из графика 4 поезда: № 7233 Лобня – Одинцово (в 23:59), № 7236 Одинцово – Лобня (в 01:02), № 6646 Москва – Лобня (в 00:55) и № 6742 Лобня – Дмитров (в 04:53). У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.