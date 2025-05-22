В течение первых четырех месяцев 2025 года, Восточно-Сибирская железнодорожная компания уплатила более 13 миллиардов рублей в виде налогов и страховых платежей.

В период с января по апрель 2025 года, структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, перевели в консолидированный бюджет России налоги и сборы на сумму 13,2 млрд рублей.
Большая часть этих платежей была направлена в бюджет Иркутской области, куда было перечислено 11 млрд рублей.
Налоговые выплаты по другим регионам распределились следующим образом:
Структурные единицы ОАО «РЖД» и его дочерние компании, находящиеся в пределах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из наиболее значимых плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.