Пожарные составы Красноярской железной дороги функционируют в условиях усиленной готовности.

2025-05-22 09:20
В преддверии сезона повышенной пожарной опасности, все 14 пожарных поездов Красноярской железной дороги перешли в режим усиленной готовности в сибирских регионах.

Пожарные составы располагаются на крупнейших станциях КрасЖД – Мариинск, Ачинск, Боготол, Лесосибирск, Ужур, Бугач, Уяр, Иланская, Решоты, Чунояр, Саянская, Кошурниково, Абакан и Аскиз. Это обеспечивает быстрое прибытие к месту происшествия в любую точку магистрали в 27 районах Красноярского края, 8 районах Республики Хакасии, 4 районах Кемеровской области, а также в одном районе Иркутской области.

Специализированные составы всегда готовы выехать для борьбы с лесными пожарами и степными палами, а также для устранения возгораний в населенных пунктах, находящихся вблизи железной дороги. В чрезвычайных обстоятельствах пожарным поездам предоставляется приоритетное движение.

Каждый состав оборудован резервуарами, способными вместить более 5 тонн пенообразователя и до 180 тонн воды. Этого количества хватает для заправки примерно 40 пожарных автоцистерн.

В 2024 году пожарные поезда КрасЖД совершили 6 выездов для помощи подразделениям МЧС в борьбе с природными пожарами и предотвращении распространения огня на ближайшие населенные пункты.

Перед началом сезона повышенной пожарной опасности Красноярская магистраль провела ряд профилактических мероприятий, направленных на защиту своих объектов от неконтролируемых пожаров: была проведена уборка и очистка полосы отвода от сухой травы, выполнена опашка вдоль железнодорожного полотна.

Все тепловозы, находящиеся в парке КрасЖД, оснащены искрогасителями, которые исключают возможность выброса искр из выхлопной трубы в воздух.

Красноярская железнодорожная компания призывает граждан соблюдать нормы пожарной безопасности: не сжигать траву и не устраивать костры на открытой местности, оставаться настороже и предпринимать все необходимые действия для предотвращения пожаров, информирует отдел корпоративных связей КрасЖД.

