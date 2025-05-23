Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Учащиеся по специальности "Экология" из БФУ имени И. Канта совершили поездку на Калининградскую магистраль в рамках экскурсии.

2025-05-23 09:59
Учащиеся по специальности
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые студенты третьего курса по специальности «Экология и природопользование» из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта посетили Калининградскую железную дорогу в рамках экскурсии.

Они посетили очистные сооружения и узнали о технологическом процессе очистки сточных вод от загрязнений. После этого они посетили экологическую лабораторию Центра охраны окружающей среды железной дороги, где сотрудники рассказали о своей работе и показали новейшее оборудование, приобретенное в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». В лаборатории студенты наблюдали процесс анализа сточных вод.

Экскурсия была организована по инициативе преподавателей БФУ им. И. Канта, так как Калининградская железная дорога является одним из крупнейших работодателей региона, с которым университет заинтересован в сотрудничестве, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

