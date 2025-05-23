С января по апрель 2025 года Дальневосточная железная дорога уплатила налоги в размере 16,6 млрд рублей.

С января по апрель 2025 года Дальневосточная магистраль выплатила в местные бюджеты и государственные внебюджетные фонды 16,6 млрд рублей в виде налогов и взносов. В частности, в бюджет Хабаровского края было перечислено 3 млрд рублей, в Амурскую область - 2,4 млрд рублей, в Приморский край - 1,5 млрд рублей, в Сахалинскую область - 572,3 млн рублей, в Еврейскую автономную область - 558,5 млн рублей, а в Республику Саха (Якутия) - 178,1 млн рублей.

Страховые платежи в государственные внебюджетные фонды составили 8,5 млрд рублей для Хабаровского края и 65,8 млн рублей для Приморского края.

Дальневосточная железная дорога, как один из основных налогоплательщиков в регионах своего присутствия, своевременно и полностью выплачивает налоги, сообщает служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.