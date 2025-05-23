В предвкушении летнего отпуска, Свердловская железная дорога устроила для учащихся месячную акцию под названием «Дай дорогу поездам».

09:25

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Накануне долгих летних каникул, Свердловская железная дорога запустила для учеников месячную акцию "Уступи дорогу поездам". Работники железной дороги усилили свою работу в больших и малых городах, чтобы предотвратить ситуации, в которых дети могут получить травмы на территории движения поездов.

В Тюмени был организован специальный рейс поезда на Детской железной дороге. Персонажи в костюмах гонщиков в интерактивной форме показали детям, когда быть первым и самым быстрым - это хорошо и почетно, а когда - неразумно и опасно (если не соблюдаются правила поведения на железной дороге).

Школьники из Кушвы пришли на станцию Гороблагодатская, чтобы изучить правила: во время экскурсии они узнали и запомнили самые безопасные места для перехода через пути. Ученики из Перми посетят выездные уроки безопасности прямо на предприятиях СвЖД. В Екатеринбурге проводятся уроки безопасности и тематические квесты для детей, занимающихся в кружках на базе местных клубов. Школьников из Сургута ждет интеллектуальный квиз на площадке кванториума.

Работники железной дороги проводят тематические уроки также и в школах: они объясняют, что наиболее часто травмы происходят из-за таких нарушений, как переход путей в непредназначенных для этого местах или перед приближающимся поездом, ходьба по путям и катание на подножках и автосцепках вагонов. Они также объясняют, что на территории железной дороги не стоит отвлекаться на гаджеты и слушать музыку в наушниках, так как из-за этого можно не услышать сигналы приближающегося поезда. Особое внимание уделяется школам и районам, расположенным рядом с железной дорогой.

С 2025 года на территории СвЖД не было зафиксировано случаев травматизма детей, но предстоят каникулы - период, когда несопровождаемые дети могут оказаться слишком близко к железнодорожным путям. СвЖД призывает учителей и родителей активизировать профилактическую работу, проводя разъяснительные беседы с детьми о том, как безопасно находиться вблизи железнодорожных путей, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.