Сотрудники железной дороги Северной линии осуществили профилактическую проверку в контексте кампании «Дай путь поездам!»

2025-05-22 17:32
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22-го мая в Ярославле прошел рейд, организованный железнодорожниками и сотрудниками транспортной полиции, целью которого было обнаружение нарушителей безопасности на участке Молот – Тенино. В ходе рейда проводились разъяснительные беседы с пешеходами и распространялись информационные брошюры.

Данный рейд является частью акции «Уступи дорогу поездам!», которая началась на Северной железной дороге 1-го мая перед началом летних каникул и продолжится весь месяц. Главная цель акции - повышение уровня культуры безопасного поведения на территории железнодорожного транспорта и предотвращение транспортных инцидентов.

Весь май проходят совместные рейды с транспортной полицией и общественными инспекторами для выявления нарушений пребывания несовершеннолетних в зоне движения поездов. Особое внимание уделяется опасным участкам, где ранее уже были случаи травматизма граждан. Железнодорожники проверяют наличие и состояние защитных сооружений, знаков безопасности, работоспособность систем звуковой и световой сигнализации на пешеходных переходах.

Кроме того, представители железной дороги проводят встречи с учащимися школ и студентами, организуют творческие конкурсы и экскурсии на предприятия, показывают видеоматериалы по безопасности, устраивают лекции, беседы, викторины и квесты.

Информирование также происходит на домашних матчах хоккейного клуба «Локомотив». Символ безопасности – ростовая кукла белого медведя по имени Антон Антонович – учит детей и родителей правилам безопасности на железной дороге. Тематические видеоролики транслируются на медиапанелях в салонах автобусов города. На данный момент в рамках акции проведено более 950 мероприятий, которыми охвачено свыше 7,5 тыс. человек.

Переход по железнодорожным путям непосредственно перед приближающимся поездом и получение травм от электричества становятся наиболее распространенными причинами инцидентов, связанных с движением поездов. С начала текущего года на Северной магистрали было зарегистрировано 14 случаев травматизма граждан на территории железнодорожного транспорта. В Ярославской области 6 человек получили травмы, 5 из которых привели к смерти, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

