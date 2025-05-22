С 24 мая 2025 года произойдут изменения в графике движения пригородных поездов по Горьковскому и Казанскому направлениям Московской железной дороги.

Изменения в расписании некоторых пригородных поездов, включая МЦД-4 и МЦД-3, на Горьковском и Казанском направлениях МЖД ожидаются с 24 и 31 мая соответственно. Это связано с проведением работ по улучшению инфраструктуры на станциях Железнодорожная и Люберцы-1.

Так, на станции Железнодорожная планируются технические работы 24–25, 31 мая–1 июня, 7–8, 21–22, 28–29 июня. В это время будет продолжено строительство северного вестибюля конкорса и реконструкция платформы № 4. Во время работ движение поездов по двум путям, предназначенным для следования в сторону области, будет приостановлено. Одному из них будет прекращено движение на двое суток с 23:40 до 23:40, другому – в дневное время (с 10:10 до 15:10). В это время движение будет организовано по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. Некоторые поезда изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, 6 электричек проследуют по укороченному маршруту, 7 – временно исключены из расписания.

На станции Люберцы-1 31 мая и 1 июня с 00:30 до 10:30 будут проводиться работы по замене двух стрелочных переводов в рамках ремонтно-путевой кампании. Это также повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, ряд поездов временно исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.