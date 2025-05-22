В течение первых четырех месяцев этого года, объем интернет-трафика через бесплатный Wi-Fi на станциях Юго-Восточной железной дороги увеличился на 26%

15:50

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель текущего года, пользователи бесплатного Wi-Fi на вокзалах и станциях Юго-Восточной железной дороги скачали около 32 тыс. гигабайт данных. Это на 26% больше, чем в тот же период 2024 года.

Вокзалы Воронеж-1 (3,3 тыс. Гб), Лиски и Липецк (по 3,2 тыс. Гб) стали лидерами по объему скачанных данных.

За четыре месяца сервисом пользовались 51,2 тыс. человек. Наиболее активными пользователями интернета стали посетители вокзалов Воронеж-1 (16 тыс. подключений), Лиски и Липецк (по 14,5 тыс. подключений).

Сейчас пассажиры могут бесплатно подключиться к интернету через Wi-Fi на 21 вокзале ЮВЖД: Белгород, Валуйки, Старый Оскол (Белгородская область), Воронеж-1, Борисоглебск, Поворино, Воронеж Южный (станция Придача), Россошь, Лиски, Таловая (Воронежская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Кирсанов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск (Тамбовская область), Ртищево, Балашов, (Саратовская область), Сердобск (Пензенская область), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.