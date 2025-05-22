Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по апрель 2025 года на Куйбышевской железной дороге наблюдается уменьшение аварий на железнодорожных переездах на 60%.

2025-05-22 15:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с января по апрель 2025 года было зарегистрировано 2 случая столкновения автомобилей с железнодорожным транспортом на переездах Куйбышевской железной дороги, что на 60% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Основными причинами аварий стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей.

В результате ДТП на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги за первые 4 месяца 2025 года один человек получил травмы, смертельных исходов не было.

Администрация Куйбышевской железной дороги призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

С целью предотвращения ДТП на железнодорожных переездах, сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят регулярный контроль состояния переездов, их капитальный ремонт и оснащение современными предупредительными и преградительными устройствами, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

