За период с января по апрель 2025 года на Куйбышевской железной дороге наблюдается уменьшение аварий на железнодорожных переездах на 60%.

В период с января по апрель 2025 года было зарегистрировано 2 случая столкновения автомобилей с железнодорожным транспортом на переездах Куйбышевской железной дороги, что на 60% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Основными причинами аварий стали грубые нарушения ПДД со стороны водителей.
В результате ДТП на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги за первые 4 месяца 2025 года один человек получил травмы, смертельных исходов не было.
Администрация Куйбышевской железной дороги призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных переездов.
С целью предотвращения ДТП на железнодорожных переездах, сотрудники Куйбышевской железной дороги проводят регулярный контроль состояния переездов, их капитальный ремонт и оснащение современными предупредительными и преградительными устройствами, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.