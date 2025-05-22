Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

"Ласточка", обеспечивающая связь между Москвой и Нижним Новгородом, будет продолжать работать в удвоенном составе до сентября 2025 года.

2025-05-22 15:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двойной состав скоростного поезда № 723 «Ласточка» начал свои рейсы между Нижним Новгородом и Москвой с 25 апреля 2025 года. Из-за увеличения спроса на перевозку пассажиров по данному направлению было решено продлить движение состава в десятивагонной конфигурации до 1 сентября текущего года.

Таким образом, состав отправляется из Москвы каждый день в 21:15 и прибывает в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. «Ласточка» отправляется из Нижнего Новгорода в 04:51 и прибывает в Москву в 09:09.

Перевозки на Горьковской магистрали осуществляются на современных электропоездах «Ласточка» в 5- и 10-вагонной конфигурации. ОАО «РЖД» постоянно отслеживает изменения спроса и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Напоминаем, что в период с января по апрель 2025 года скоростными поездами «Ласточка», следующими по маршруту Нижний Новгород – Москва, было перевезено более 1,1 млн пассажиров.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных станций, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробности о правилах оформления билетов и движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

