На станции Очаково-1 будущего МЦД-4 завершена установка пролетных строений нового моста-конкорса

17:25

С 9 февраля поезда в Москву и в область будут останавливаться у платформы №1

На реконструируемой станции Очаково-1 Киевского направления МЖД, которая в перспективе войдет в состав МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная, завершена установка пролетных строений нового моста-конкорса. Он станет крупнейшим среди аналогичных сооружений на Киевском направлении. Надземный вестибюль общей площадью 2500 кв. м оборудуют 8 эскалаторами и 4 лифтами для маломобильных граждан. В перспективе он обеспечит выход на две новые островные платформы. Безопасный проход через железнодорожные пути на проезд Стройкомбината, улицы Наташи Ковшовой и Пржевальского будет обеспечен через отремонтированный существующий пешеходный тоннель.

С 9 февраля поезда, следующие в Москву и область, на станции Очаково-1 будут останавливаться только у платформы №1. Это необходимо для того, чтобы демонтировать старую платформу №2 и приступить к укладке IV главного пути, а также последующему строительству новой островной платформы.

Всего в рамках реконструкции остановочного пункта здесь будут возведены две островные платформы. Каждую из них оборудуют навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков, энергосберегающим освещением, плиточным покрытием и удобной навигацией.

Развитие станции Очаково позволит улучшить транспортную доступность для более чем 30 тыс. жителей района Очаково-Матвеевское. Завершить строительные работы планируется к концу 2022 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.