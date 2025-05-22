С момента начала года, гости станций Свердловской железнодорожной сети загрузили и передали через Wi-Fi свыше 62 тыс. терабайт данных.

14:09

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до апреля 2025 года, 61,4 тыс. людей использовали бесплатный Wi-Fi на станциях Свердловской железной дороги. Они загрузили и отправили более 62 тыс. терабайт разнообразного контента.

Станции с наибольшим объемом интернет-трафика включают Екатеринбург (15,5 Тб), Тюмень (8,8 Тб), Пермь-2 (8 Тб), Нижний Тагил (6,2 Тб) и Пыть-Ях (4,8 Тб).

Wi-Fi доступен не только для посетителей станций, но и для пассажиров транзитных поездов. Они могут подключиться к сети прямо из вагона во время остановки на станции. Скорость передачи данных может достигать 100 Мб/с, что позволяет пользователям не только просматривать социальные сети, но и делать видеозвонки, загружать фильмы высокого качества на свое устройство.

Приезжие могут вызвать такси, просмотреть или загрузить карты, узнать о местных достопримечательностях и спланировать свой маршрут, отправить фотографии и видео из путешествия своим близким и друзьям.

Отметим, что проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по предоставлению бесплатного Wi-Fi на станциях реализуется с 2015 года. Услуга доступна на станциях Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Кунгур, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь-1, Пермь-2, Пыть-Ях, Ревда, Серов, Тобольск, Тюмень, Чусовская, Шувакиш, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.