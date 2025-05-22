Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С момента начала года, гости станций Свердловской железнодорожной сети загрузили и передали через Wi-Fi свыше 62 тыс. терабайт данных.

2025-05-22 14:09
С момента начала года, гости станций Свердловской железнодорожной сети загрузили и передали через Wi-Fi свыше 62 тыс. терабайт данных.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала года до апреля 2025 года, 61,4 тыс. людей использовали бесплатный Wi-Fi на станциях Свердловской железной дороги. Они загрузили и отправили более 62 тыс. терабайт разнообразного контента.

Станции с наибольшим объемом интернет-трафика включают Екатеринбург (15,5 Тб), Тюмень (8,8 Тб), Пермь-2 (8 Тб), Нижний Тагил (6,2 Тб) и Пыть-Ях (4,8 Тб).

Wi-Fi доступен не только для посетителей станций, но и для пассажиров транзитных поездов. Они могут подключиться к сети прямо из вагона во время остановки на станции. Скорость передачи данных может достигать 100 Мб/с, что позволяет пользователям не только просматривать социальные сети, но и делать видеозвонки, загружать фильмы высокого качества на свое устройство.

Приезжие могут вызвать такси, просмотреть или загрузить карты, узнать о местных достопримечательностях и спланировать свой маршрут, отправить фотографии и видео из путешествия своим близким и друзьям.

Отметим, что проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по предоставлению бесплатного Wi-Fi на станциях реализуется с 2015 года. Услуга доступна на станциях Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Кунгур, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь-1, Пермь-2, Пыть-Ях, Ревда, Серов, Тобольск, Тюмень, Чусовская, Шувакиш, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru