В Красноярске начала работу образовательная площадка «Страна железных дорог» от Красноярской железной дороги, где школьники могут изучать нормы безопасности.

11:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Красноярске на территории МВДЦ «Сибирь» начала работу учебная площадка «Страна железных дорог», созданная специалистами Красноярской магистрали для школьников. Она будет функционировать в течение трех дней в рамках форума «Современные системы безопасности – Антитеррор–2025».

Эта площадка представляет собой уникальный интерактивный комплекс, разработанный сотрудниками КрасЖД для эффективного обучения детей безопасному поведению на территории железнодорожных объектов. В рамках обучения они примут участие в научном шоу, где под руководством ученых-модераторов будут проводить разнообразные эксперименты, осваивая правила безопасности через законы физики и химии.

Основной акцент будет сделан на опасности электричества: напряжение в контактных проводах над железнодорожными путями достигает 27,5 тыс. вольт, что в 125 раз превышает напряжение в домашней розетке.

Такой ток может быть опасен уже на расстоянии 2 метров, поэтому строго запрещено взбираться на вагоны.

За последние 5 лет на КрасЖД из-за игнорирования этого правила произошло 7 случаев электротравм, в результате которых погибли 2 взрослых и 2 ребенка.

Для демонстрации опасности электричества на площадке будет проведен «Опыт с катушкой Тесла».

Также для молодых красноярцев на площадке будет организован мастер-класс, в ходе которого они смогут сделать своими руками брелки и магниты с изображением знаков безопасности: «Берегись поезда!», «Высокое напряжение!», «Ходить по путям запрещено!». Эти поделки они смогут забрать с собой в качестве напоминания о важности соблюдения правил безопасности.

Волонтерами площадки КрасЖД на форуме стали ученики Красноярской детской железной дороги и студенты Красноярского института железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что это не единственная профилактическая акция, проводимая перед началом летних каникул. В данный момент железнодорожники из Красноярска организуют кампанию «Уступи дорогу поездам!». Она включает в себя уроки безопасности и тематические экскурсии для учащихся. Родителям напоминают о важности не оставлять своих детей без надзора на транспортных объектах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.