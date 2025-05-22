22-го мая в городе Владивостоке состоялась конференция под названием «Pro//Движение. Восток»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

22-го мая 2025 года в городе Владивосток состоялась конференция под названием «PRO//Движение. Восток», которая была посвящена вопросам развития транспортно-логистического комплекса данного региона. В формате онлайн через видеоконференцию в мероприятии участвовали заместитель главы ОАО «РЖД» и руководитель Центральной дирекции управления движением Михаил Глазков, а также заместитель генерального директора и начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрий Мурев. Кроме того, в стратегической сессии приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, представители администрации Приморского края, компаний, занимающихся эксплуатацией подвижного состава и портовых терминалов, а также грузоотправители и грузополучатели.

Участники конференции обсуждали возможности развития и прогнозируемые потребности в провозных возможностях Восточного полигона, инструменты для эффективного управления пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры и другие вопросы.

В рамках конференции была затронута важная тема, связанная с эффективным управлением вагонным парком. По этому вопросу высказались работники железной дороги и все стороны, принимающие участие в сфере грузоперевозок.

«Сегодня мы смогли преодолеть психологическую границу по количеству вагонов на инфраструктуре компании – более 1,4 млн единиц, что значительно влияет на процесс перевозок. Однако благодаря ряду принятых решений нам удается улучшать ряд ключевых показателей по обороту вагонов: увеличилась участковая скорость, показатель надежности, ежедневная скорость доставки. Мы продолжим эту работу и надеемся, что наши партнеры будут оперативно откликаться чтобы уже вместе реагировать на изменение конъюнктуры рынка», – заявил Михаил Глазков.

«В текущих экономических условиях сохраняется положительная динамика экспортных перевозок в восточном направлении, включая ключевую номенклатуру — каменный уголь», – подчеркнул Дмитрий Мурев.

Транспортно-логистический форум «Pro//Движение. Восток» на Дальневосточной железной дороге проходит в третий раз, как сообщили в отделе корпоративных связей ДВЖД.