В городе Котлас после проведения ремонтных работ было вновь открыто студенческое общежитие учебного заведения для работников железной дороги.

2025-05-23 17:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

23-го мая прошло торжественное мероприятие посвященное открытию обновленного студенческого общежития Котласского филиала Северного учебного центра профессиональных квалификаций Северной железной дороги. В результате ремонтных работ были созданы удобные условия для проживания 67 человек.

«В компании «РЖД» ведется программа по модернизации образовательных объектов. В рамках этой программы мы уже открыли 14 объектов, и первый в этом году. Этим объектом стало общежитие Котласского филиала Северного учебного центра, где обучаются железнодорожники, обслуживающие инфраструктуру от Архангельска до Воркуты, включая самые сложные и труднодоступные участки. Здесь особо ценится высокий уровень профессиональных знаний», – заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Саратов.

«Каждый год в учебном центре в Котласе обучается более 2 тыс. железнодорожников, поэтому улучшение условий их проживания было для нас приоритетным, особенно учитывая, что здание общежития было построено почти 70 лет назад, в 1956 году», – подчеркнул начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Создание комфортных условий для работы и обучения персонала – одна из ключевых задач компании «РЖД». В Котласском учебном центре на курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации обучается большая часть железнодорожников Архангельского, Сольвычегодского и Сосногорского территориальных управлений Северной магистрали.

Ведется подготовка к ремонту второго здания общежития. Здесь также планируется ремонт инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, кровли, проведение внутренних работ. Это повысит уровень комфорта проживания железнодорожников, приезжающих на учебу в Котлас, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

