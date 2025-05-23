88-й сезон начинает свою работу Детская железная дорога в Москве

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

88-й сезон работы Московской детской железной дороги в поселке Кратово под Москвой начнется 25 мая. Перед тем, как первые поезда этого года отправятся по узкоколейной магистрали, на станции Пионерская пройдет торжественная линейка. В ходе мероприятия будут подведены итоги учебного года, а также награждены ученики МДЖД, занявшие призовые места на всероссийском конкурсе «Транспорт будущего» с представленными ими макетами.

В этом году 665 молодых железнодорожников готовы к летней производственной практике. Они будут обслуживать инфраструктуру малой магистрали, управлять перевозками и водить поезда. В течение учебного года они прошли обучение по основам железнодорожного дела и успешно сдали экзамены, включая экзамен по охране труда.

В первый день работы Московской детской железной дороги в этом году с станции Пионерская отправятся два поезда: в 13:00 и 14:00. Традиционно, локомотив будет управлять лучший ученик МДЖД за год, а пассажирами станут местные жители, туристы и выпускники МДЖД.

Малая магистраль будет открыта для пассажиров с четверга по воскресенье. Расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте Московской железной дороги в разделе «Детские железные дороги».

Стоимость билета в одну сторону: для взрослых – 80 рублей, для детей – 60 рублей, как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.