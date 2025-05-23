Сезон сельских туристических путешествий на Западно-Сибирской железной дороге в Омском регионе начинается.

14:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Омском регионе начинается сезон летних пригородных туристических маршрутов. Первый из них, под названием «Вдоль берегов Оми», запланирован на 25 мая. Путешественники отправятся на электропоезде до станции Валерино, откуда спустятся к реке и на байдарках пройдут по Оми до города Калачинска. Поход по реке будет проходить под руководством опытного инструктора, специализирующегося на организации водных экскурсий. Все необходимое оборудование предоставляется организаторами тура. Время плавания по реке согласовано с текущим расписанием пригородных электропоездов.

31 мая пройдет тур «Конные прогулки». Участники поездки отправятся на электропоезде до станции Алонский, рядом с которой находится поселок Конезаводский, где разводят породистых лошадей. Там они посетят музей истории коневодства, примут участие в запряжке и седлании лошадей. Желающие смогут прокатиться верхом и в фаэтоне. Время в пути на электропоезде из Омска до станции Алонский составляет 50 минут. Такое же время займет обратный путь.

Официальное открытие туристического сезона в Омском регионе запланировано на 24 мая в парке «Зеленый остров». На специализированной выставке-ярмарке представители пригородной компании расскажут посетителям о турах на электропоездах.

Компания «Омск-пригород» уже седьмой год подряд активно участвует в проекте по развитию внутреннего туризма Прииртышья. Благодаря развитой сети пригородных электропоездов, проект позволяет знакомить жителей региона с уникальными местами природы, интересными традициями и праздниками.

Дополнительную информацию о турах и расписании пригородных поездов можно найти на официальном сайте пригородной компании, по телефонам: (3812) 44-31-52, 8 (800) 234-31-52, а также в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.