Транспортировка удобрений на Свердловской железнодорожной линии в период с января по апрель 2025 года увеличилась на 4,6% и установила новый рекорд.

За период с января по апрель 2025 года на Свердловской железнодорожной магистрали было перевезено рекордное количество химических и минеральных удобрений - 6,4 млн тонн. Это на 4,6% больше, чем в тот же период прошлого года. Рост объемов перевозок связан с увеличением спроса на удобрения на международном рынке и потребностями российских аграрных предприятий.

Среди лидеров по отправке химических и минеральных удобрений в России выделяются компании из Пермского края. Они осуществляют погрузку на станциях Березники-Сортировочная, Соликамск-2, Заячья Горка, Осенцы и Углеуральская.

С начала года объем экспорта удобрений через порты Северо-Запада и сухопутные погранпереходы со станций Свердловской железной дороги увеличился на 2% (достигнув 4,7 млн тонн). Внутренние перевозки составили 1,7 млн тонн (+12,6%). Главные пункты назначения - Забайкальск, Наушки, Камышовая, Карталы, Красное и другие.

Также стоит отметить, что в 3,3 раза (до 218,3 тыс. тонн) увеличился объем перевозок удобрений в контейнерах, в основном для экспорта, как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.