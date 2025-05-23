Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В июне "Здоровье-экспресс" от Красноярской железнодорожной компании направится в Хакасию и южную часть Красноярского региона.

2025-05-23 11:40
В июне
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)" в июне посетит Республику Хакасию и южную часть Красноярского края.

Первыми на очереди у мобильной клиники две станции в Хакасии: с 12 по 15 июня - Абаза, а 16 и 17 июня - Ташеба.

После этого состав отправится в Красноярский край, где остановится в Минусинском районе: 18 и 19 июня - Минусинск.

Медицинский поезд завершит свой маршрут в Курагинском районе: 20 июня - Туба, с 21 по 23 июня - Курагино, а 24 и 25 июня - Кошурниково.

Жители этих регионов смогут получить консультации от специалистов узкого профиля и пройти обследование на современном диагностическом оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей - свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы - с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов - с 07:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

