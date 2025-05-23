Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транссибирская железная дорога предложила набор действий для улучшения процесса транспортировки экспортных товаров.

2025-05-23 11:27
Забайкальская железнодорожная компания принимает ряд мер, чтобы полностью удовлетворить потребности производственного сектора Амурской области в экспортных перевозках товаров. Об этом сообщил глава Забайкальской железной дороги Владимир Антонец во время сессии «Российско-Китайское партнерство на Дальнем Востоке – углубление связей и развитие договоренностей» на международном экономическом форуме «АмурЭкспо».

В частности, он обсудил текущие и ожидаемые показатели грузов для экспорта, которые формируются в Амурской области. Так, к 2025 году ожидается, что загрузка на станциях ЗабЖД в Амурской области достигнет 4,6 млн тонн, что на 98 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. Учитывая рост производственных возможностей региона, прогнозируется, что загрузка к 2030 году может увеличиться на 5,79 млн тонн.

Значительное увеличение объемов перевозок по железной дороге происходит благодаря организации перевозок зерновых грузов. За 4 месяца 2025 года он составил 31%, а за последние 5 лет вырос на 214%. Это свидетельствует о стабильном развитии агропромышленного комплекса региона.

Существенный вклад в загрузку на Забайкальской железной дороге в среднесрочной перспективе до 2030 года могут внести недавно созданные и строящиеся в Амурской области предприятия: завод по производству метанола АО «Технолизинг» (станция Сковородино), газохимический комплекс (станция Усть-Пера), газоперерабатывающий завод (станция Усть-Пера), ООО «Дальневосточный агротерминал», завод по глубокой переработке сои (станция Белогорск), «Сухой порт Благовещенск» и «Октет-Сервис» (станция Благовещенск).

В свете роста грузоперевозок на Забайкальской железной дороге в Амурской области продолжается активная модернизация путевой инфраструктуры, реконструкция станций и улучшение надежности электроснабжения для тяги. Это поможет значительно повысить пропускную способность дороги.

Владимир Антонец также поделился информацией о развитии транспортно-логистических услуг на магистрали. В настоящий момент грузоотправители активно используют такие современные сервисы, как отправка вагонов в составе "Грузового экспресса", аренда локомотивов от ОАО "РЖД" для использования на железнодорожных путях необщего пользования, а также диспетчерское сопровождение поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

