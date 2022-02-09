Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»

2022-02-09 09:00
Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 9 февраля пассажиры, относящиеся к федеральным льготным категориям граждан (инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся радиации) и сохранившие право на получение социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте, могут приобретать безденежные билеты на пригородные поезда дистанционно – в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» (для iOS и Android). Услугу предоставляют 24 из 25 пригородных перевозчиков России. Исключение пока составляет полигон обслуживания Центральной пригородной пассажирской компании: планируется, что здесь сервис станет доступен в марте текущего года.

Чтобы это стало возможно, холдингом «ЖД» и Пенсионным фондом Российской Федерации был реализован значительный объем работ по интеграции информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении.

ОАО «ЖД» упрощает процедуру оформления билетов на пригородные поезда и на поезда дальнего следования в целях повышения доступности поездок и удобства для пассажиров. В мае прошлого года была реализована возможность дистанционного оформления проездных документов на специализированные места в поездах дальнего следования, ограниченные в свободной продаже, для инвалидов всех категорий по их данным и номеру СНИЛС.

Накануне 2021/2022 учебного года пригородные перевозчики в отдельных регионах начали предоставлять возможность покупать онлайн в мобильном приложении льготные билеты на электрички школьникам и студентам (региональная льгота). Для этого школьнику или студенту достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе. Сегодня эта услуга уже доступна пассажирам 10 пригородных перевозчиков на территории 45 субъектов РФ.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru