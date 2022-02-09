Федеральные льготники могут оформлять электронные билеты на пригородные поезда в мобильном приложении «ЖД Пассажирам»

09:00

С 9 февраля пассажиры, относящиеся к федеральным льготным категориям граждан (инвалиды, ветераны, лица, подвергшиеся радиации) и сохранившие право на получение социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном транспорте, могут приобретать безденежные билеты на пригородные поезда дистанционно – в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» (для iOS и Android). Услугу предоставляют 24 из 25 пригородных перевозчиков России. Исключение пока составляет полигон обслуживания Центральной пригородной пассажирской компании: планируется, что здесь сервис станет доступен в марте текущего года.

Чтобы это стало возможно, холдингом «ЖД» и Пенсионным фондом Российской Федерации был реализован значительный объем работ по интеграции информационных систем пригородных перевозчиков с информационными системами, содержащими сведения о гражданах, которым предоставляется право бесплатного проезда в пригородном сообщении.

ОАО «ЖД» упрощает процедуру оформления билетов на пригородные поезда и на поезда дальнего следования в целях повышения доступности поездок и удобства для пассажиров. В мае прошлого года была реализована возможность дистанционного оформления проездных документов на специализированные места в поездах дальнего следования, ограниченные в свободной продаже, для инвалидов всех категорий по их данным и номеру СНИЛС.

Накануне 2021/2022 учебного года пригородные перевозчики в отдельных регионах начали предоставлять возможность покупать онлайн в мобильном приложении льготные билеты на электрички школьникам и студентам (региональная льгота). Для этого школьнику или студенту достаточно один раз в учебный год лично верифицировать право на льготу в кассе. Сегодня эта услуга уже доступна пассажирам 10 пригородных перевозчиков на территории 45 субъектов РФ.