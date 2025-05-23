Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по апрель 2025 года в Нижегородском регионе было транспортировано свыше 4,3 миллиона пассажиров.

2025-05-23 10:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по апрель 2025 года более 4,3 млн пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов, следующих по Горьковской железной дороге в пределах Нижегородской области. Это количество пассажиров соответствует показателям за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее число пассажиров отправлялось со следующих станций за 4 месяца:

  • Нижний Новгород-Московский – 1,3 млн человек;
  • Дзержинск – 359 тыс. человек (+2%);
  • Балахна – 174 тыс. человек (+14%);
  • Линда – 156 тыс. человек (такое же количество как в прошлом году);
  • Семёнов – 144 тыс. человек (+9%).

Одним из наиболее востребованных пригородных маршрутов является Нижний Новгород – Моховые Горы. За указанный период этим маршрутом воспользовались 106,5 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (на 77%). Причиной такого роста стало назначение дополнительных поездов в связи с началом ремонта старого Борского моста.

Отметим, что для улучшения транспортного обслуживания между столицей Приволжья и Дальнеконстантиновским районом Нижегородской области в летний период ГЖД и АО «ВВППК» впервые запустили электричку на маршруте Нижний Новгород – Сечуга. Поезд отправляется по пятницам из Нижнего Новгорода в 17:27 и прибывает на станцию Сечуга в 19:30. В маршрут включены остановки на о. п. Килелей, Зимёнки, Разъезд 296 км, Шониха.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», а также по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, в справочных службах на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

