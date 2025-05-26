Для участников велосипедного марафона «Дорога Минина» на Горьковской железнодорожной линии назначены дополнительные поезда.

Дополнительные электрички были запланированы на Горьковской железнодорожной линии по маршруту Нижний Новгород – Правдинск – Нижний Новгород в связи с проведением XIX Открытого патриотического велопробега «Дорога Минина». Событие пройдет 1 июня 2025 года в Балахнинском муниципальном районе Нижегородской области.

Участники велопробега отправятся 1 июня 2025 года в 08:20 с Нижнего Новгорода-Московского на дополнительном пригородном поезде № 6152, следующем до Правдинска. Основная часть события начнется после прибытия электрички на станцию Балахна в 09:11. Велосипедистам предстоит преодолеть 70 км до усадьбы князя Пожарского – деревни Юрьино.

Возвращение в Нижний Новгород участников велопробега запланировано со станции Правдинск в 16:46 на дополнительном электропоезде № 6151, следующем до Нижнего Новгорода. Прибытие в столицу Приволжья ожидается в 17:28.

Целью мероприятия является сохранение памяти о гражданском подвиге Кузьмы Минина, а также популяризация исторического, географического и культурного наследия России, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.