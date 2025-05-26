В 2025 году свыше 40 учащихся высших и средних образовательных учреждений Ульяновской области были приняты на работу в качестве проводников во время летнего сезона пассажирских перевозок.

15:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свыше 40 учащихся высших и средних образовательных учреждений Ульяновской области были приняты на работу в качестве проводников во время летнего сезона пассажирских перевозок в 2025 году.

Большинство из них - студенты Ульяновского железнодорожного техникума. Некоторые из них уже начали работать, остальные приступят к выполнению своих обязанностей в ближайшее время.

Все студенты будут работать на пассажирских поездах, следующих по наиболее популярным маршрутам - Москва, Адлер, Нижневартовск, Санкт-Петербург и другие. При трудоустройстве им предоставляется полный социальный пакет от компании.

Профессиональные проводники вагонного участка Ульяновска выступают кураторами для студентов, помогая им подготовиться к рейсу. Основной задачей проводников на маршруте является обеспечение комфортного путешествия пассажиров и контроль за их безопасностью.

Стоит отметить, что традиция привлечения студентов к работе на поездах дальнего следования на Куйбышевской железной дороге во время летних пассажирских перевозок существует уже долгое время. Эта практика стала хорошей традицией и с каждым годом становится все более популярной среди студентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.