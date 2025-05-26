Для зрителей и участников IX Парижского полумарафона будут организованы дополнительные рейсы электропоездов "Ласточка" из Челябинска.

15:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Южно-Уральской железной дороге 31 мая и 1 июня 2025 года будут запущены дополнительные электропоезда «Ласточка» на маршруте Челябинск – Джабык и обратно. Это сделано для удобства перевозки гостей и участников IX легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон», который будет проходить в эти дни в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области.

31 мая пригородный поезд № 7085 Челябинск – Джабык отправится из Челябинска в 04:50 и прибудет в Джабык в 08:30. 1 июня этот же поезд отправится из Челябинска в 04:25 и прибудет в 08:00.

31 мая пригородный поезд № 7086 Джабык – Челябинск отправится со станции Джабык в 19:35 и прибудет в Челябинск в 23:05. 1 июня этот поезд отправится в 15:00 и прибудет в 19:08. Поезда будут делать остановки на станциях Троицк и Карталы-1.

Бесплатный автобусный трансфер будет организован для перевозки пассажиров от станции Джабык до места проведения соревнований и обратно.

Билеты на поезд продаются с указанием мест. Стоимость проезда по полному маршруту в одну сторону составит 1060 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении. При покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить документ, подтверждающий личность.

Пассажирам АО «СПК» доступны различные способы приобретения проездных документов (билетов) по полной стоимости: мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», сайт www.svrpk.ru, билетные кассы и терминалы самообслуживания, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.