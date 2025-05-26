Подготовка пригородных поездов к летнему периоду на Южно-Уральской железной дороге.

13:36

Подготовка к летнему сезону массовых перевозок идет полным ходом на Южно-Уральской железнодорожной магистрали. До конца мая планируется провести проверку 50 составов пригородных электропоездов различных серий, включая ЭД4М, ЭТ2М, ЭД9М, ЭП2ДМ, ЭП2М, ЭД9МК, ЭД9Т, ЭП2Д, ЭД4МК, ЭП3Д, а также 3 "Ласточки", 7 рельсовых автобусов (РА1, РА2 и РА3 "Орлан") и 10 пассажирских вагонов с сидячими местами.

В ходе подготовки к летнему сезону проводится ряд работ, дополняющих текущий ремонт и техническое обслуживание. Специалисты особенно тщательно проверяют состояние силового оборудования, тормозных систем, колесных пар, автосцепок, проводят сезонное обслуживание вентиляционного оборудования, ЭЧТК и системы кондиционирования, проверяют работоспособность форточек и автоматических дверей, а также очищают дренажные отверстия и проверяют соответствие характеристик работы токоприемников требованиям технической документации.

Кроме того, проводится очистка воздушных фильтров, продувка чердачных помещений и вентиляционных устройств, перевод системы вентиляции на летний режим, проверка герметичности трубопроводов. Важными этапами являются ревизия и испытания грозовых разрядников и ограничителей перенапряжения, проверка целостности стекол кабин управления и наличие обязательных предупреждающих знаков. Проводится также генеральная уборка внутри и обмывка снаружи подвижного состава.

Все эти "весенние процедуры" направлены на повышение надежности оборудования, а также на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров.

Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава проводится в трех моторвагонных депо: Челябинск, Курган и Сакмарская.

Сеть пригородных маршрутов на территории Южно-Уральской железной дороги включает 120 маршрутов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.